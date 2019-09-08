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Явка на выборах в Крыму к 18.00 составила почти 30% 

РИА Новости + ещё 35 2 часа назад
Явка на выборах в Крыму к 18.00 составила почти 30%
Фото: РИА Новости
. Явка на выборах в парламент и местные советы Крыма по состоянию на 18.00 составила 28,28%, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"По состоянию на 18.00 проголосовало 418 782 избирателя, что составляет 28,28%. Это последние цифры количества избирателей, которые мы озвучиваем до получения протоколов", — сказал журналистам Малышев.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В Крыму зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей. При этом, по данным сайта избиркома Крыма, явка на местных выборах в 2014 году по состоянию на 18.00 составляла 45,29%. При этом тогда было зарегистрировано около 1,2 миллиона избирателей.
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Политика , Михаил Малышев , Республика Крым
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