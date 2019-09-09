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В пяти российских регионах победили губернаторы от «Единой России» 

Lenta.ru + ещё 26 1 час назад
В пяти регионах России победили губернаторы от ЕР
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
В пяти российских регионах Центризбирком обработал 100 процентов протоколов после выборов губернаторов, сообщает ТАСС.
Все кандидаты, набравшие большинство голосов, представляют партию «Единая Россия».
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт набрал 81,07 процента голосов. В Оренбургской области стало известно о победе временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Паслера. Он набрал 65,94 процента голосов, сообщает агентство.
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров переизбрался, у него 76,81 процента голосов. Подсчитаны все голоса в Липецкой области, врио губернатора Игорь Артамонов победил с 67,29 процента голосов.
Также стали известны результаты выборов в республике Алтай. Олег Хорохордин одержал победу, набрав 58,82 процента голосов избирателей.
В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. В 85 регионах страны состоялись выборы разного уровня. В субъектах жители выбирали губернаторов, депутатов в городские думы и глав муниципальных образований. В Москве состоялись выборы депутатов Мосгордумы.
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Комментарии1
Политика , Новости регионов , Игорь Артамонов , Андрей Бочаров , Олег Хорохордин , Денис Паслер , Роман Старовойт , Мосгордума , Единая Россия , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Курская Область
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