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В Москве ответили главе бундестага на слова о «Северном потоке-2» 

News.ru 1 час назад
В РФ ответили на споры о «Северном потоке-2»
Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о неразумности критики строительства российского газопровода «Северный поток — 2» оценил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Уже не скрыть того, что «Северный поток — 2» хотят остановить исключительно по политическим мотивам", — приводит RT слова эксперта.
Он также уточнил, что ранее критики приводили два аргумента против: что «Северный поток — 2» приведёт к зависимости Европы от российского газа, и что таким образом Россия хочет лишить Украину транзитных денег, чтобы уничтожить экономику страны.
Юшков подчеркнул, что все эти доводы неубедительны, так как по газопроводу будет следовать тот же газ, что и идущий прежде по другому маршруту.
Американцы в последнее время говорят, что нужно покупать американский сжиженный природный газ, а не российский газ, потому что в американском есть некие молекулы свободы, — добавил аналитик, отметив, что это доказывает политизированность протеста против реализации проекта.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.
Ранее News.ru писал о том, что председатель Бундестага Вольфганг Шойбле призвал немецких политиков к прекращению противодействия реализации проекта «Северный поток — 2». Их позиция уже привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнёров.
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Политика , В мире , Игорь Юшков , Вольфганг Шойбле , Бундестаг , Фонд национальной энергобезопасности , Москва
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