«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским

Косачев прокомментировал разговор Путина с Зеленским

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны в субботу. Главы государств подчеркнули, что освобождение осужденных и задержанных имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.

"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее", — написал Косачев на своей странице в Facebook.