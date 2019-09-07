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Косачев прокомментировал разговор Путина с Зеленским 

РИА Новости 1 час назад
«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал хорошим признаком состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив прогресс в диалоге между сторонами.
Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны в субботу. Главы государств подчеркнули, что освобождение осужденных и задержанных имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.
"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Комментарии1
Политика , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Константин Косачев , Совет Федерации , РИА Новости
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