«Мощная новость»: О беседе Путина с Зеленским

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал хорошим признаком состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметив прогресс в диалоге между сторонами.
Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны в субботу. Главы государств подчеркнули, что освобождение осужденных и задержанных имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений.
"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня — третий разговор президентов России и Украины. Судя по всему, диалог себя оправдывает, договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов. Добрый признак. Надеемся на лучшее", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.