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В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями 

РИА Новости 1 час назад
Задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы три корабля Военно-морских сил Украины можно вернуть в качестве жеста доброй воли, возвратив при этом незаконно удерживаемые украинской стороной российские суда, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
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Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
"Выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны России. Но это не означает, что за преступления против России и российского Крыма можно уйти безнаказанными. Любые провокации будут жестко пресекаться. С другой стороны, мы должны сделать все возможное, чтобы обнулить ситуацию в отношениях между нашими странами и не позволить претворить в жизнь воинствующий сценарий, который писал предшественник Зеленского на президентском посту, разыгрывая провокацию в Керченском проливе", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, после передаче Украине задержанных военнослужащих, в России осталось три украинских военных корабля.
"Можно предпринять взаимовыгодные меры, в том числе, при необходимости, в знак доброй воли, возвратить Украине задержанные корабли или обменять их на российские гражданские суда, среди которых крымский сейнер "Норд", которые незаконно удерживаются украинской стороной", — сказал Шеремет.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.
Весной 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.
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Комментарии63
Политика , Видео , Олег Сенцов , Михаил Шеремет , ФСБ , СБУ , Госдума , РИА Новости
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