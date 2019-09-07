Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды попросили РФ выдать свидетеля по делу МН17 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
Нидерланды попросили Россию выдать им Владимира Цемаха, считающегося свидетелем по делу о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом. Об этом сообщает телеканал NOS.
По его данным, генпрокуратура страны обратилась с подобным запросом к Москве.
Передача Цемаха Москве: Амстердам пытался помешать Киеву
Телеканал со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов сообщает, что голландские следователи допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он отправился в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.
Отмечается, что Нидерланды хотели помешать переводу Владимира Цемаха в Россию. В настоящее время генпрокуратура Нидерландов попросила Россию выдать его как подозреваемого по делу об авиакатастрофе "Боинга" MH17.
Ранее в Киеве утверждали, что Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное, когда был сбит самолет, летевший из Нидерландов в Малайзию.
Политика , Видео , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили Украине обмен кораблями
В России предложили Украине обмен кораблями61
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве8
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе4
Джонсон может оказаться за решеткой
Джонсон может оказаться за решеткой11
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»517
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение