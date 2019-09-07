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Путин оценил ситуацию в Молдавии 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Путин оценил ситуацию в Молдавии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уверен, что стабилизация ситуации в Молдавии дает возможность для дальнейшего развития отношений двух стран.
"Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту относительную стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей", — отметил он на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.
"Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", — добавил глава российского государства.
В свою очередь, Додон поблагодарил российского лидера за поддержку и отметил, что "то, что произошло в Молдове в начале июня — это новый шанс для развития страны: это и внутренний консенсус, и очень важный внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков".
"С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях", — констатировал Додон. "Мы планируем в сентябре провести межправкомиссию, первую за последние три года. Есть существенные изменения и по поводу торговли, у нас будет и инвестиционный форум в сентябре в Кишиневе", — добавил он.
В переговорах с российской стороны также участвует вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской — вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.
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Комментарии
Политика , Игорь Додон , Василий Шова , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Молдова
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