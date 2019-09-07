МИД РФ увидел готовность Киева к компромиссам

В МИД РФ отметили «здравый подход» новой администрации Зеленского

В ведомстве выразили надежду, что данный шаг создаст позитивный фон для работы в рамках нормандского формата и Минской контактной группы.

МИД России прокомментировал взаимное освобождение лиц, которые удерживались на территориях РФ и Украины. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что обмен стал возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты лично Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — добавили в МИД.

Также в ведомстве выразили надежду, что данный шаг создаст позитивный фон для работы в рамках нормандского формата и Минской контактной группы.

В субботу, 7 сентября, между государствами состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».