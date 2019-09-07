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В МИД РФ отметили «здравый подход» новой администрации Зеленского 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
МИД РФ увидел готовность Киева к компромиссам
Фото: globallookpress.com
В ведомстве выразили надежду, что данный шаг создаст позитивный фон для работы в рамках нормандского формата и Минской контактной группы.
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МИД России прокомментировал взаимное освобождение лиц, которые удерживались на территориях РФ и Украины. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что обмен стал возможным благодаря договоренностям, которые были достигнуты лично Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — добавили в МИД.
Также в ведомстве выразили надежду, что данный шаг создаст позитивный фон для работы в рамках нормандского формата и Минской контактной группы.
В субботу, 7 сентября, между государствами состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
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Комментарии11
Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД
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