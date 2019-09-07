«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву

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«Давайте Нурсултан назовем»: Путин о космическом ракетном комплексе 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Новый космический ракетный комплекс на Байконуре назовут «Назарбаев».
Сегодня президент России и экс-президент Казахстана осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. Лидерам рассказали о комплексе «Байтерек», который создается на Байконуре для запуска космических ракет, передает РИА Новости.
Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев рассказал, что «Байтерек» означает «древо жизни», и рассказал легенду о нем.
«Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", — предложил Путин. «Нурсултан" — нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите», — ответил Назарбаев.
Путин согласился, улыбнувшись.
Ракетный комплекс «Байтерек» — совместный проект Казахстана и России. Комплекс создается на Байконуре. Благодаря ему в космос будут выводить аппараты с использованием экологически чистых ракет-носителей.
Политика , Видео , В мире , Наука и техника , СНГ , РИА Новости , Байконур
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