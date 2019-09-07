«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву

«Давайте Нурсултан назовем»: Путин о космическом ракетном комплексе

Новый космический ракетный комплекс на Байконуре назовут «Назарбаев».

Сегодня президент России и экс-президент Казахстана осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. Лидерам рассказали о комплексе «Байтерек», который создается на Байконуре для запуска космических ракет, передает РИА Новости.

Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев рассказал, что «Байтерек» означает «древо жизни», и рассказал легенду о нем.

«Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", — предложил Путин. «Нурсултан" — нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите», — ответил Назарбаев.

Путин согласился, улыбнувшись.

Ракетный комплекс «Байтерек» — совместный проект Казахстана и России. Комплекс создается на Байконуре. Благодаря ему в космос будут выводить аппараты с использованием экологически чистых ракет-носителей.