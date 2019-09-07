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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
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Как сообщает пресс-служба Кремля, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четвёрки», Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договорённостей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».
Ранее Зеленский прокомментировал обмен между Москвой и Киевом. По его словам, дальше стороны намерены работать над возвращением «всех пленных».
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Политика , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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