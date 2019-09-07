США посоветовали РФ вести себя «как нормальная страна»

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Пентагон посоветовал РФ вести себя «как нормальная страна» 

Рамблер + ещё 9 30 минут назад
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна» — «в соответствии с правилами, установленными США».
Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер упрекнул Россию в том, что она не хочет подчиняться Вашингтону и НАТО, сообщает РИА Новости.
«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности…России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — заявил Эспер.
Пентагон признал Россию и Китай угрозой силам США в космосе
Он призвал Москву разделять «западные ценности», которых придерживаются США и союзники по НАТО.
Такое заявление он сделал в ответ на выступление президента Макрона.
Французский лидер сказал, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка. По его мнению, необходимо пересмотреть отношения с Москвой, поскольку без нее невозможен новый европейский проект.
Глава Пентагона Эспер сегодня провел встречу в Париже с министром обороны Франции Флоранс Парли.
Комментарии403
Политика , Армия , Видео , США , Марк Эспер , Флоранс Парли , Пентагон , НАТО , РИА Новости
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