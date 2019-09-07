США посоветовали РФ вести себя «как нормальная страна»

Пентагон посоветовал РФ вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна» — «в соответствии с правилами, установленными США ».

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности…России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — заявил Эспер.

Он призвал Москву разделять «западные ценности», которых придерживаются США и союзники по НАТО.

Такое заявление он сделал в ответ на выступление президента Макрона.

Французский лидер сказал, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка. По его мнению, необходимо пересмотреть отношения с Москвой, поскольку без нее невозможен новый европейский проект.