Вышинский поблагодарил Путина за освобождение

Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

"Спасибо огромное Министерству иностранных дел России, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", — сказал он.

Он также выразил благодарность журналистскому сообществу России и мира, а также поблагодарил лично главу МИД РФ Сергея Лаврова . Вышинский подчеркнул, что по-прежнему находится в статусе обвиняемого.

Он также сообщил, что остается главным редактором "РИА Новости Украина" и намерен оставаться в должности, профессии, заниматься далее журналистикой.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский.