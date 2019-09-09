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Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение 

ТАСС + ещё 34 43 минуты назад
Вышинский поблагодарил Путина за освобождение
Фото: РИА Новости
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский поблагодарил за свое освобождение лично президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве.
"Спасибо огромное Министерству иностранных дел России, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", — сказал он.
Он также выразил благодарность журналистскому сообществу России и мира, а также поблагодарил лично главу МИД РФ Сергея Лаврова. Вышинский подчеркнул, что по-прежнему находится в статусе обвиняемого.
Он также сообщил, что остается главным редактором "РИА Новости Украина" и намерен оставаться в должности, профессии, заниматься далее журналистикой.
7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский.
Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.
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Комментарии
Политика , Кирилл Вышинский , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , СБУ , РИА Новости , Москва
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