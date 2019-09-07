Россия и Украина начали обмен заключенными 

Начался обмен осужденными и задержанными лицами между Россией и Украиной. В субботу из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, предположительно, с украинскими моряками, задержанными в ходе инцидента в Керченском проливе, передает РИА Новости.
Переговоры об обмене страны начали в конце лета. Президент России Владимир Путин заявил, что до решения вопроса осталось совсем немного. Как сообщает «Интерфакс», обмен предполагается провести по формуле «35 на 35», в списке Москвы 24 моряка и 11 заключенных, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов.
Ранее стало известно, что россиян из киевского списка доставляют в пункт сбора.
Кроме того, журналист Кирилл Вышинский, главный редактор портала «РИА Новости Украина», которого киевский суд 28 августа освободил из-под ареста, в ближайшие часы покинет Киев и вылетит в Москву. В украинскую столицу ему предстоит возвращаться на заседания суда по его делу. Журналисту были предъявлены обвинения в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.