Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию

Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию pic.twitter.com/AqJu6yxRON — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 6 сентября 2019 г.

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