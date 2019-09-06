Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию
Фото: Клаудио Маркизио
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
«Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — написал он.
По словам Укибая, в ходе визита Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит национальный павильон «Казахстан» на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Москвы.
RT на русском: последние новости
В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову в её доме В ЦИК прокомментировали нападение на Памфилову в её доме Глава ЦИК Памфилова рассказала о напавшем на неё мужчине Глава ЦИК Памфилова рассказала о напавшем на неё мужчине Что известно о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову Что известно о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
Политика , В мире , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Айдос Укибай , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа возможная причина нападения на Памфилову
Названа возможная причина нападения на Памфилову14
США запустили баллистические ракеты с подлодки
США запустили баллистические ракеты с подлодки273
Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского
Адвокат заявил о попытке дискредитации Зеленского8
В детской поликлинике Челнов подрались женщины
В детской поликлинике Челнов подрались женщины1
Ширвиндт развелся после 30 лет брака
Ширвиндт развелся после 30 лет брака14
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение