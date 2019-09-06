Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Россию в рамках рабочего визита.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию pic.twitter.com/AqJu6yxRON— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 6 сентября 2019 г.
«Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — написал он.
По словам Укибая, в ходе визита Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, посетит национальный павильон «Казахстан» на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Москвы.