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Памфилова описала внешность напавшего на нее грабителя 

Национальная Служба Новостей + ещё 42 1 час назад
Памфилова описала внешность напавшего на нее грабителя
Фото: nsn.fm
Глава Центризбиркома России Алла Памфилова описала внешность злоумышленника, который напал на нее минувшей ночью в Подмосковье.
В эфире телеканала Россия 24 она рассказала, что это был молодой, достаточно гибкий и высокий человек. По ее словам, нападавший был в маске и перчатках, что говорит о том, что преступник хорошо подготовился.
Нападение произошло в момент, когда глава ЦИК запускала в дом кошку. В этот момент у электрощита мелькнула темная тень. После этого преступник вытащил из сумки некий предмет и напал на хозяйку.
Памфилова предположила, что речь идет об электрошокере, так как предмет искрил и трещал. В ходе потасовки глава ЦИК получила ожог, а также царапины и синяк. Также она подтвердила, что отбилась от грабителя стулом.
Ранее МВД возбудило уголовное дело по факту нападения на Памфилову. В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. О происшествии доложили президенту РФ Владимиру Путину.
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Комментарии3
Политика , Криминал , Происшествия , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , СКР , МВД , Центризбирком России , Московская область
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