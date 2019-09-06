Обмен заключенными между РФ и Украиной может сорваться

Стало известно об угрозе срыва обмена заключенными между Украиной и Россией

По его словам, в списках на обмен пока нет одного человека, имя которого он отказался называть. Рыбин не раскрывает его личность, однако указывает, что он является гражданином Российской Федерации. Адвокат призывает российскую сторону обратить на это внимание.

Остальные имена остаются неизвестными, однако источник отмечает, что списки могут меняться вплоть до дня обмена, который запланирован на 7 сентября.