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Стало известно об угрозе срыва обмена заключенными между Украиной и Россией 

Lenta.ru + ещё 3 15 часов назад
Обмен заключенными между РФ и Украиной может сорваться
Фото: РИА Новости
Адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится под угрозой срыва. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, в списках на обмен пока нет одного человека, имя которого он отказался называть. Рыбин не раскрывает его личность, однако указывает, что он является гражданином Российской Федерации. Адвокат призывает российскую сторону обратить на это внимание.
По утверждению украинских СМИ, в списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.
Остальные имена остаются неизвестными, однако источник отмечает, что списки могут меняться вплоть до дня обмена, который запланирован на 7 сентября.
Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз. В Кремле также не говорят о дате обмена, отмечая, что из-за чувствительности темы «анонсов быть не может». По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35», однако список имен пока не известен.
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Комментарии
Политика , Социология , Украина , Владимир Цемах , Максим Одинцов , Руслан Рябошапка , Александр Баранов , Кирилл Вышинский , Валентин Рыбин
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