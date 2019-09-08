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ЦИК указал на попытки Google оказать влияние на избирателей в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
ЦИК указал на попытки Google оказать влияние на избирателей
Фото: РИА Новости
Многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя, заявил первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
«Про Google — я думаю, что на самом деле многое из того, что там есть, можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека, делающего выбор. Когда это влияет, я уверен, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела», — приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования имеют признаки вмешательства во внутренние дела России.
«Накануне дня выборов Роскомнадзор направил предупреждение западным интернет-гигантам — Google, YouTube, Facebook и Instagram, в котором отметил, что перед единым днем голосования в России, 7 сентября, когда объявляется день тишины, а также в сам день выборов, 8 сентября, недопустимо публиковать политическую рекламу. В заявлении было отмечено, что если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора», — написал Мальевич в своем Telegram-канале.
В разговоре с ТАСС он уточнил, что считает вмешательством в выборы России со стороны Google тот факт, что при попытке найти в поисковой системе информацию по словосочетанию «выборы в мосгордуму» перед ссылками на справочную информацию и сайт Мосгоризбиркома появляется реклама системы «умного голосования», продвигаемой блогером Алексеем Навальным.
Он также добавил, что Мосгоризбирком в воскресенье несколько раз пытался разместить на странице в Facebook информацию о том, как осуществляется проверка нарушений на проходящих в воскресенье выборах. По словам Малькевича, социальная сеть дважды блокировала посты об этом в официальном аккаунте Мосгоризбиркома.
«Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» — написал глава комиссии ОП.
Ранее Роскомнадзор направил представителям компаний Google, YouTube, Facebook, Instagram обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих интернет-площадках.
В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, проходит единый день голосования. В общей сложности проходит более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.
Кроме того, проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
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