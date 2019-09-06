Путину доложили о нападении на Памфилову

Владимиру Путину доложили о нападении на Эллу Памфилову

Ранее Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СКР . В заявлении ведомства говорится, что будет отработана каждая версия, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.

Минувшей ночью преступник через окно пробрался в дом Памфиловой в Истринском районе Подмосковья. В этот момент руководитель Центризбиркома находилась в холле. Злоумышленник ударил её несколько раз электрошокером и сбежал. Сообщалось, что устройство не сработало, и Памфилова не пострадала. Сегодня она выступила на конференции «Цифровизация избирательного процесса».

В ЦИКе отметили, что самочувствие Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.