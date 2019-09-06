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Владимиру Путину доложили о нападении на Эллу Памфилову 

Говорит Москва 2 часа назад
Путину доложили о нападении на Памфилову
Фото: РИА Новости
Владимиру Путину доложили о нападении на Эллу Памфилову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Другие подробности он не привёл.
Ранее Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат СКР. В заявлении ведомства говорится, что будет отработана каждая версия, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.
Минувшей ночью преступник через окно пробрался в дом Памфиловой в Истринском районе Подмосковья. В этот момент руководитель Центризбиркома находилась в холле. Злоумышленник ударил её несколько раз электрошокером и сбежал. Сообщалось, что устройство не сработало, и Памфилова не пострадала. Сегодня она выступила на конференции «Цифровизация избирательного процесса».
В ЦИКе отметили, что самочувствие Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.
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Политика , Александр Бастрыкин , Элла Памфилова , Владимир Путин , СКР , Центризбирком России
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