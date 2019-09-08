«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин

Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что не знаком лично с кандидатом, за которого отдал свой голос, но уверен, что тот хороший, порядочный человек». Он также отметил, что дело не в количестве в количестве кандидатов на выборах, а в их качестве.

«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества», — сказал президент.