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«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин 

Рамблер + ещё 119 37 минут назад
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Как обычно, свой выбор он сделал на избирательном участке в Российской академии наук (РАН), сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что не знаком лично с кандидатом, за которого отдал свой голос, но уверен, что тот хороший, порядочный человек». Он также отметил, что дело не в количестве в количестве кандидатов на выборах, а в их качестве.
«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно — какого качества», — сказал президент.
В воскресенье в России проходит единый день голосования, выборы проходит в 85 регионах страны, в заксобрания, в гордумы. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Политика , Видео , Другое , Владимир Путин , Мосгордума , Госдума , РАН , РИА Новости
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