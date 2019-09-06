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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве, в которой выразил соболезнования в связи с кончиной многолетнего лидера страны Роберта Мугабе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе — многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», — передает РИА «Новости» текст телеграммы.
По словам Путина, Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией и много сделал для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал президент России.
Тем временем президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал Мугабе «чемпионом борьбы с колониализмом», передает ТАСС.
Напомним, ранее в пятницу действующий глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что экс-президент страны Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.
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Политика , Африка , Эммерсон Мнангагва , Владимир Путин , Роберт Мугабе , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Зимбабве
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