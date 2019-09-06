Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мугабе

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины Роберта Габриэля Мугабе — многолетнего лидера вашего государства. С именем Роберта Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве. Он внес большой личный вклад в борьбу за независимость вашей страны, в построение институтов зимбабвийской государственности», — передает РИА «Новости» текст телеграммы.

По словам Путина, Мугабе был сторонником развития дружественных отношений с Россией и много сделал для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал президент России.

Тем временем президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал Мугабе «чемпионом борьбы с колониализмом», передает ТАСС.