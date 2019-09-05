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Личный интерес: в Госдуме объяснили смысл заявлений Собчак по Крыму 

Рамблер 7 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак, высказываясь о принадлежности Крыма, преследует личные интересы и интересы элит, стремящихся «помириться с Западом», заявил Regnum замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаил Емельянов.
Собчак ответила, чей Крым
Ранее Собчак в интервью журналистам украинской радиостанции отметила, что отношения между Россией и Украиной возможно наладить только вновь подняв вопрос о принадлежности Крыма, который необходимо вынести на ещё один референдум. Однако телеведущая признала, что в настоящее время руководство РФ на это не пойдёт.
Михаил Емельянов заявил, что Собчак передаёт мысли «российской компрадорский элиты», которая таким образом преследует свои цели.
«Они хотят любой ценой помириться не столько с Украиной, сколько с Западом, чтобы опять свободно ездить за границу, учить там своих детей и свободно иметь там недвижимость», — подчеркнул депутат.
По го словам, для выполнения своих целей «они» готовы пожертвовать национальными интересами страны и жизнями русских людей, проживающих в Крыму.
Комментарии405
Политика , Видео , Ксения Собчак , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия , ИА REGNUM , Республика Крым
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