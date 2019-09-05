Кадыров оценил юмор Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале высказался по поводу юмористических способностей президента России Владимира Путина. Руководителю Чечни очень понравилась шутка главы государства о повышении рождаемости в кавказском регионе.
Речь идёт о реакции Путина на высказывание премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме, который заявил, что современные 75-летние жители Японии двигаются с такой же скоростью, с какой раньше двигались 65-летние. Президент России, комментируя заявление, отметил, что жители Чечни и Дагестана всё время ходят с одной скоростью, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии.
«Вопрос в том, на что тратить энергию», — резюмировал Путин.
Шутка национального лидера пришлась по душе главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, который юмористическим способностям президента посвятил большой пост в своём Telegram-канале. Он назвал политический юмор тонкой и сложной наукой, который на встрече с государственными деятелями высокого ранга может позволить себе волевой и уверенный в своих силах лидер.
«Самое главное, юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет Президент России Владимир Путин», — написал Кадыров.
Глава Чеченской республики также выразил уверенность, что шутка Путина про рождаемость в кавказском регионе «войдёт в сборники известных цитат и афоризмов» российского президента.