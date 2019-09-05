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Общественные наблюдатели доложат петербуржцам о ходе выборов 

Рамблер 3 часа назад
Общественные наблюдатели доложат петербуржцам о ходе выборов
Фото: РИА Новости
Общественные институты подготовлены к тому, чтобы максимально информировать жителей Санкт-Петербурга о ходе выборов 8 сентября. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на члена Совета при президенте РФ правам человека, сопредседателя Ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода.
Он рассказал, что в единый день голосования на каждом участке будут работать общественные наблюдатели.
«Они все будут на связи, и за ходом выборов можно будет следить в штабе Общественной палаты и в других общественных штабах», — подчеркнул Брод.
Такое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции, посвященной окончанию предвыборных кампаний. Также там выступили глава исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“ Алена Булгакова и замглавы Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров.
Вахмистров сообщил, что в день голосования будут работать 1978 избирательных участков. Откроют их не только в Петербурге, но также в садоводческих массивах Ленинградской области и дачных районах Псковской области.
По словам Вахмистрова, Общественная палата вместе с партнерами обучила около четырех тысяч наблюдателей.
Булгакова назвала большим плюсом, что Общественные палаты стали операторами по направлению наблюдателей на участки.
»Наблюдатель может стать медиатором в избирательном процессе. И избиратель, это не один воин в поле, а у него есть связь с мобильными бригадами корпуса, а также под рукой приложение в смартфоне для взаимодействия со штабом», — объяснила она.
8 сентября 2019 года, в единый день голосования, в Петербурге пройдут выборы губернатора. Брод рассказал, что предвыборная кампания в городе прошла открыто и хорошо освещалась в СМИ.
«Было очень много критических материалов о врио губернатора Александре Беглове. Это показатель», — подчеркнул он.
Все спикеры пресс-конференции считают, что выборы в городе пройдут спокойно и интеллигентно.
Комментарии2
Политика , Александр Беглов , Александр Вахмистров , Общественная палата России , Санкт-Петербург
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