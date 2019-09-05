«Доброе слово и смит-вессон»: Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне

Президент России Владимир Путин высказался о заключении мирного договора с Японией , вспомнив известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне о добром слове и оружии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным издания, Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств, в том числе и США.

«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и смит-вессон (огнестрельное оружие компании Smith & Wesson. — Прим. ред.) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — цитирует агентство высказывание главы государства.

При этом Владимир Путин отметил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, «как бы сложно это не было».

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.