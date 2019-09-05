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«Доброе слово и смит-вессон»: Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне 

Рамблер + ещё 3 29 минут назад
Президент России Владимир Путин высказался о заключении мирного договора с Японией, вспомнив известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне о добром слове и оружии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным издания, Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств, в том числе и США.
«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и смит-вессон (огнестрельное оружие компании Smith & Wesson. — Прим. ред.) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — цитирует агентство высказывание главы государства.
При этом Владимир Путин отметил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, «как бы сложно это не было».
Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов, на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Комментарии116
Политика , Видео , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Япония
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