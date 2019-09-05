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Путин пошутил о президентстве до 95 лет 

Рамблер + ещё 12 20 минут назад
Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте для политика, комментируя повышение возрастной планки для госслужащих в Малайзии до 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Это произошло на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Модератор сессии Сергей Брилев поинтересовался у премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада каков, по его мнению, предельный срок пребывания в политике. 94-летний премьер ответил, что в его стране планка официально установлена на уровне 95 лет.
После этого Брилев обратился к Путину: «Владимир Владимирович?». В зале рассмеялись.
«Я пока не дотягиваю», — ответил российский президент.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Приехавший на форум Махатхир Мохамад — один из старейших политических лидеров в мире. Впервые он возглавил правительство Малайзии в 1981 году и занимал свой пост до 2003 года. В 2018 году он стал премьером снова.
Комментарии2
Политика , Видео , Восточный экономический форум , Сергей Брилев , Владимир Путин , Малайзия
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