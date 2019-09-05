Путин пошутил о президентстве до 95 лет

Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте для политика, комментируя повышение возрастной планки для госслужащих в Малайзии до 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Модератор сессии Сергей Брилев поинтересовался у премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада каков, по его мнению, предельный срок пребывания в политике. 94-летний премьер ответил, что в его стране планка официально установлена на уровне 95 лет.

После этого Брилев обратился к Путину: «Владимир Владимирович?». В зале рассмеялись.

«Я пока не дотягиваю», — ответил российский президент.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Приехавший на форум Махатхир Мохамад — один из старейших политических лидеров в мире. Впервые он возглавил правительство Малайзии в 1981 году и занимал свой пост до 2003 года. В 2018 году он стал премьером снова.