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Путин одобрил новый мегапроект 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
Путин одобрил новый мегапроект
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства транзитного газопровода в Китай через территорию Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы республики Халтмаагийна Баттулги, который считает, что реализациюя масштабного проекта даст толчок развитию монгольского бизнеса.
Баттулги сделал заявление на Восточном экономическом форуме. По его словам, впервые идею строительства газопровода, как механизма по созданию энергетической суперсерии в Северо-Восточной Азии, он озвучил ещё в прошлом году.
«За прошлый год монгольская сторона завершила проработку этого вопроса и провела серию мероприятий в рамках нашего региона», — отметил президент Монголии.
Баттулги подчеркнул, что проект уже поддержал президент России Владимир Путин, а председатель КНР Си Цзиньпин обещал внимательно изучить материалы и сообщить своё мнение позже.
«С реализацией программы создания экономического коридора мы можем вывести на новый уровень региональное сотрудничество и придать импульс развитию бизнеса», — резюмировал монгольский лидер.
Комментарии
Политика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Китай , Монголия
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