Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW 

RT на русском + ещё 1 35 минут назад
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
«Думаю, что прежде, чем комментировать это развитие событий, нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать», — цитирует РИА Новости Захарову.
При этом она отметила, что «реакция на происходящее… должна быть адекватной и пропорциональной».
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.
Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал это заявление.
RT на русском: последние новости
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте» Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте» МИД: Россия будет пресекать попытки влияния извне на ситуацию в стране МИД: Россия будет пресекать попытки влияния извне на ситуацию в стране
Политика , Василий Пискарев , Мария Захарова , МИД , Госдума , РИА Новости , Deutsche Welle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции6
МИД Украины выразило протест Венгрии
МИД Украины выразило протест Венгрии43
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет6
В США нашли метод борьбы с насилием
В США нашли метод борьбы с насилием1
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение