Полиция сможет выносить предостережение нарушителям

Полицейским предлагают дать право предупреждать граждан о нарушении порядка и отвозить пьяных в вытрезвители, а задержанные смогут звонить любому из своих родственников. В целом система станет более открытой — люди смогут узнавать из Интернета о работе полицейских, следователей и приставов. Поправки, совершенствующие правоохранительную систему и судебное производство, Госдума планирует рассмотреть в осеннюю сессию.

Дополнительные возможности для профилактики

Законопроект, позволяющий полицейским объявлять предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или административных нарушений, принят в первом чтении 17 июля. Документ разработан депутатами разных фракций, которые предлагают устранить правовую коллизию в законодательстве. Сейчас правом объявлять предупреждение обладают только сотрудники ФСБ и органов прокуратуры . При этом в законе о полиции такие полномочия не прописаны. По словам зампреда Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, нормы законопроекта носят профилактический характер, так как многие граждане не пошли бы на совершение правонарушения, если бы их предупредили об этом.

Глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев считает, что принятие законопроекта усилит полномочия органов внутренних дел по профилактике преступлений. «Очень важно понимать, что предупреждение — это не репрессивная мера, а именно профилактическая», — сказал он.

Другим проектом в Закон «О полиции» предлагается внести поправки, дающие право задержанному позвонить любому из своих родственников или близких. Сейчас этот список ограничен. В том же законопроекте предусмотрено, что полицейские должны будут в течение 24 часов сообщить родным и близким пострадавшего о принятых мерах помощи и о направлении его в медицинскую организацию. При этом на полицию возлагается обязанность осуществлять розыск внезапно исчезнувших граждан, местонахождение и судьба которых неизвестны.

Пьяного не оставят замерзать на улице

В первом чтении осенью депутаты рассмотрят инициативу, возлагающую на полицейских обязанность доставлять в специализированные учреждения граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Авторы проекта указывают, что в 2012 году были ликвидированы медицинские вытрезвители. Предполагалось, что работать с пьяными гражданами будет МВД совместно с Минздравом , но соответствующие учреждения в системе здравоохранения не созданы.

В профильном думском Комитете обращают внимание, что упразднение вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. По данным МВД России, количество преступлений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год выросло на 34 процента. В 2018 году 35 процентов совершивших преступление были пьяны — на их счету 326 269 правонарушений.

«Одновременно возросло число преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением», — говорится в пояснении с документу. По оценке Росстата, ежегодно по причинам, обусловленным употреблением спиртного, в России гибнет более 50 тысяч граждан, в том числе от переохлаждения на улице — 8-10 тысяч человек.

В ряде регионов уже созданы учреждения по оказанию помощи гражданам, найденными пьяными на улицах. Они открываются не только в медицинских, но и в социальных и других государственных организациях. При этом сотрудники полиции, согласно закону, могут доставлять пьяных исключительно в больницы. В итоге получается, что полиция не имеет права подобрать пьяного на улице, если вытрезвитель находится не при медучреждении. Законопроект устраняет правовые пробелы и расширяет полномочия полицейских.

Граждане смогут следить за работой приставов и прокуроров

Во втором чтении в осеннюю сессию депутаты обсудят изменения в Закон «Об исполнительном производстве», позволяющие людям взаимодействовать с судебными приставами через персональный электронный кабинет на сайте госуслуг. Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронном виде. При этом устанавливается, что судебный пристав будет отправлять документы по Интернету исключительно с согласия гражданина. Чтобы перейти на электронный документооборот, достаточно будет подать заявление оператору единого портала госуслуг.

Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, вскоре будут доступны в электронном виде.

Также предлагается сделать более доступной для людей информацию о преступлениях и работе правоохранительных органов, в том числе о результатах следственной работы, прокурорского надзора. Эти данные будут размещаться в открытом доступе в Интернете, а объём раскрытия информации установит Генпрокуратура. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть осенью в первом чтении.