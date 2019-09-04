В ЦИК заявили о готовности к единому дню голосования

В ЦИК заявили о готовности России к единому дню голосования

России все готово для проведения единого дня голосования 8 сентября, зарегистрировано около 105,5 тысячи кандидатов, заявил член ЦИК Александр Клюкин в среду на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. "В нашей стране все готово для выборов 8 сентября. Изначально заявили о желании участвовать в выборах свыше 118 тысяч кандидатов, 6% получили отказ, еще 5% кандидатов либо отказались от участия в избирательной кампании, либо не предъявили документы", — сказал он. По словам Клюкина, более 91 тысячи кандидатов — представители различных политических партий. Представитель Центризбиркома напомнил, что в ходе голосования в Москве предусмотрены различные форматы волеизъявления граждан, включая цифровые технологии, электронное голосование. "Все сделано для того, чтобы в ходе голосования не было сбоев", — подчеркнул член ЦИК.