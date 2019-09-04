Путин лично пригласил Моди на 75-летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил премьера Индии Нарендру Моди на юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, глава России лично пригласил индийского премьера.
"Ждем вас…на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что намерен встретиться с Моди в Бразилии на саммите БРИКС.
Ранее Путин пригласил главу Монголии на 75-летие Победы.