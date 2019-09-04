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Жириновский поблагодарил Зеленского за политику по развалу Украины 

Rambler News Service 13 минут назад
Жириновский поблагодарил Зеленского за развал Украины
Фото: РИА Новости
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал политикой развала Украины инициативу президента Владимира Зеленского о снятии неприкосновенности с депутатов Верховной рады.
По словам политика, депутатская неприкосновенность является великим достижением всего человечества. Он считает, что она необходима, чтобы деятельности парламентариев невозможно было препятствовать регулярными обвинениями в нарушениях закона, которые требуют проверки.
«Президент не понимает, о чем он говорит. Если мы снимаем неприкосновенность, депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Сколько раз этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Вы предлагаете заткнуть парламент. Замолчит украинский парламент, и рухнет государство Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно… Спасибо за уничтожение Украины», — сказал лидер ЛДПР в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Верховная рада Украины проголосовала 3 сентября за лишение неприкосновенности депутатов.
Законопроектом из действующей редакции конституции исключается норма о том, что «народные депутаты не могут без согласия Верховной рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы», указывало агентство УНИАН. В то же время остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Документ был внесен в Раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Комментарии1
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , ЛДПР , Верховная Рада , УНИАН
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