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Стала известна новая должность Поклонской 

Рамблер + ещё 1 51 минуту назад
Депутата Государственной Думы РФ Наталью Поклонскую освободят от должности зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ТАСС. Однако бывшему прокурору Крыма уже предложили новый пост в нижней палате парламента.
Поклонская подтвердила развод
По данным агентства, Поклонская займёт должность в другом профильном комитете Госдумы.
«Избрать депутата Государственной думы Поклонскую Наталью Владимировну заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам", — говорится в тексте официального документа на сайте Госдумы.
Ранее, по словам вице-спикера Госдумы Сергей Неверов, Наталья Полонская выражала желание перейти в комитет по международным делам, подчёркивая, что интересуется международной тематикой и в настоящее время получает профильное образование.
В последнее время Наталья Поклонская фигурирует в СМИ благодаря своему разводу с супругом Иваном Соловьёвым. В августе этого года депутат сообщила РИА Новости о «радикальных» переменах в личной жизни, которые перестанут быть тайной только после публикации ее декларации о доходах.
Позже о расставании рассказал Соловьев. Он говорил, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты. Депутат свою версию разрыва озвучивать не стала, заявив, что «пусть супруг и комментирует дальше».
Комментарии66
Политика , Видео , Республика Крым
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