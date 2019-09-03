«Наберитесь терпения»: украинских моряков осудят заочно

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией Украиной по формуле «35 на 35» был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена. Украинских моряков отправят домой, а уголовное дело в их отношении продолжится и будет доведено до заочного суда.

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова , был отложен из-за юридических проволочек.

По данным источника издания «Коммерсант», близкого к переговорному процессу, Москва намерена отдать Киеву моряков не с уголовным делом, а с его нотариально заверенной копией — поскольку украинская сторона не признает легитимность самого расследования.

Таким образом, российское следствие продолжит вести дело, затем передаст материалы на утверждение в Генпрокуратуру , а потом будет суд. Все стадии будут проходить в полном соответствии с УПК, приговор — каким бы он ни был — будет вынесен заочно.

«Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию», — написала она в фейсбуке, назвав процесс сложным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил контакты с Украиной по поводу обмена пленными. Он уточнил, что процесс находится в стадии подготовки.

Адвокат нескольких заключенных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины пока не помиловал лиц, участвующих в обмене с украинской стороны, что является необходимым условием. Все граждане РФ и Украины, которые должны участвовать в обмене, находятся в пункте сбора или в местах заключения, никто никуда не летел, добавил он.

Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме.

В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в координировании диверсионной группы экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) и подготовке к проведению террористических актов на территории Крыма.

В мае прошлого года в офисах и помещениях «РИА Новости Украина» и квартире Вышинского в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски. У журналиста был найден паспорт гражданина России, российские государственные награды, георгиевские ленточки, а также пачки денег в евро, долларах и фунтах стерлингов.

В тот же день заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где с подчиненными журналистами изготавливал информационные материалы о вхождении Крыма в состав России, а по возвращении в Киев вместе с несколькими журналистами проводил деятельность по информационной поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным Кононенко, ежемесячно Вышинский получал для проведения такой деятельности по €53 тыс., а всего за месяц на его счета поступало около €100 тыс., которые переводились из России через Сербию на Украину, передает ФАН.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ.

ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ, передает НСН.