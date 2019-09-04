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В Софведе оценили заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой 

Газета.Ru + ещё 50 1 час назад
В Софведе ответили Болгарии о СССР во Второй мировой
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе за освобождение Европы от нацизма. Об этом сообщает RT.
Он выразил надежду, что болгарский президент назовёт такие слова недопустимыми.
"Обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят "оккупационный режим", — это аморально", — добавил сенатор.
Кроме того, Джабаров призвал не забывать, что мир Европе принес именно Советский Союз.
Ранее посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.