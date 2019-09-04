В Софведе ответили Болгарии о СССР во Второй мировой

В Софведе оценили заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Он выразил надежду, что болгарский президент назовёт такие слова недопустимыми.

"Обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят "оккупационный режим", — это аморально", — добавил сенатор.

Кроме того, Джабаров призвал не забывать, что мир Европе принес именно Советский Союз.

Ранее посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне.