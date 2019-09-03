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В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях 

РИА Новости 3 часа назад
Российские парламентарии прокомментировали высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны.
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии. По его мнению, это произошло из-за того, что соответствующее решение за Польшу приняла Россия, причем Варшава якобы не была суверенна.
При этом Блащак настаивает, что вопрос выплаты репараций по-прежнему открыт.
По итогам Потсдамской конференции в 1945 году участники договорились, что Польше нужно выплатить репарации из советской доли, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года взимание этих средство было прекращено на основании совместного соглашения Советского Союза и Польской Народной Республики.
"Переписывая историю"
Депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя РИА Новости слова министра, назвал их продолжением польской антироссийской кампании.
"К сожалению, у властей Польши сложилась нездоровая традиция винить нашу страну в своих бедах, искажая действительность и переписывая историю под удобную нынешнему польскому политическому истеблишменту конъюнктуру", — отметил он.
Железняк убежден, что поднятый Польшей вопрос является исключительно политическим.
Депутат отметил, что активизация обсуждения вопроса о репарациях является результатом внутриполитических дискуссий в Польше, постоянной фронды с ФРГ на европейском политическом поле и способ зарабатывания очков у польского электората на предстоящих выборах.
Пересмотр истории
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил RT, что не следует ожидать от Варшавы здравых мыслей и предложений.
"Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией", — отметил он.
По мнению Водолацкого, польские политики "жестко заточены" на курс, который им предложили США и другие страны.
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Комментарии94
Политика , Видео , Виктор Водолацкий , Мариуш Блащак , Сергей Железняк , Госдума , РИА Новости , Варшава , Германия , Польша
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