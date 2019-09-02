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Путин прибыл в Улан-Батор 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Путин прибыл в Улан-Батор
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю юбилея победы на Халхин-Голе.
Путин прибыл в Улан-Батор из Иркутской области, куда прилетал, чтобы проверить ход восстановительных работ после паводка. После общения с местными жителями президент провел совещание, на котором раскритиковал ряд действий чиновников и поручил выплатить все необходимые компенсации и выполнить восстановительные работы в кратчайшие сроки. Покидая пострадавший от паводка Тулун, Путин пообещал жителям региона держать на личном контроле все, что там происходит, чтобы все права людей были соблюдены.
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией.
Основные мероприятия визита Путина в Монголию запланированы на 3 сентября, он проведет переговоры с президентом страны Халтмаагийном Баттулгой.
В частности, пройдут переговоры в узком и расширенном составе, а также отдельные беседы с председателем Великого Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.
Как заявил Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин" в преддверии своего визита, в ходе переговоров он намерен подробно обсудить перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, в том числе ход реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между РФ и Монголией.
Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, среди тем, которые будут затронуты в ходе переговоров, — пути дальнейшей координации действий двух стран на ведущих мировых и региональных площадках, в том числе в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, трехстороннего формата взаимодействия с КНР.
Кроме этого, в рамках визита состоится совместное возложение венков к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову в Улан-Баторе. Ожидается также, что президент РФ примет участие в торжественном приеме по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе.
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Комментарии1
Политика , Георгий Жуков , Юрий Ушаков , Владимир Путин , ООН , ШОС , Иркутская Область , Монголия , Тулун , Улан-Батор
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