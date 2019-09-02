Песков рассказал, когда Путин был в Беслане

Песков подтвердил, что Путин бывал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта

Таким образом он прокомментировал слова экс-главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова , который в интервью для фильма журналистам Юрия Дудя рассказал, что Путин приезжал на бесланское кладбище в августе 2008 года, когда он посещал Северную Осетию для общения с беженцами из зоны грузино-югоосетинского конфликта.

"Путин был на том кладбище", — ответил пресс-секретарь президента на просьбу прокомментировать слова Мамсурова.

Путин посещал Беслан утром 4 сентября 2004 года — сразу после трагических событий, связанных с захватом заложников в городской школе. Тогда сообщалось, что он навестил пострадавших и отдал распоряжения по выявлению и задержанию террористов. 9 августа 2008 года он побывал в развернутом в североосетинском Алагире палаточном госпитале, где находились пострадавшие от грузинских бомбежек граждане Южной Осетии. О посещении Путиным, который в то время занимал пост премьер-министра, кладбища в Беслане тогда не сообщалось.