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Минюст России ликвидировал шесть политических партий 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Минюст России ликвидировал шесть политических партий
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции РФ ликвидировало шесть российских политических партий. Об этом сообщается на сайте Минюста.
"На основании вступивших в законную силу решений Верховного суда РФ, Министерством юстиции РФ ликвидированы следующие политические партии: общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России", политическая партия "Союз горожан", всероссийская политическая партия "Народная партия России", всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России", всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России", политическая партия "Города России", — говорится в сообщении.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Европа , Кавказ , Конфликты , Прибалтика , СНГ , Социология , Украина , Минюст РФ
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