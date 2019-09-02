Минюст России ликвидировал шесть политических партий 

Министерство юстиции РФ ликвидировало шесть российских политических партий. Об этом сообщается на сайте Минюста.
"На основании вступивших в законную силу решений Верховного суда РФ, Министерством юстиции РФ ликвидированы следующие политические партии: общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России", политическая партия "Союз горожан", всероссийская политическая партия "Народная партия России", всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России", всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России", политическая партия "Города России", — говорится в сообщении.