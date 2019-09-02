Поклонская подтвердила развод

«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала она в своем Telegram.

Ранее бывший руководитель аппарата федерального уполномоченного по правам ребенка Иван Соловьев заявил, что расстался со своей супругой, Натальей Поклонской.

Поклонская и Соловьев поженились 11 августа 2018 года в Крыму, там же провели медовый месяц.