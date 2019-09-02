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Поклонская подтвердила развод 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 3 часа назад
Поклонская подтвердила развод
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что развелась с мужем, однако не стала называть их причины.
«Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала она в своем Telegram.
Ранее бывший руководитель аппарата федерального уполномоченного по правам ребенка Иван Соловьев заявил, что расстался со своей супругой, Натальей Поклонской.
Поклонская и Соловьев поженились 11 августа 2018 года в Крыму, там же провели медовый месяц.
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Политика , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума
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