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МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе 

RT на русском 1 час назад
Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.
«Несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется», — говорится в сообщении.
Как отметили дипломаты, примечательно, что накануне операции Госдепартамент сделал заявление по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Педерсеном.
«В нём, в частности, Помпео «выразил озабоченность в связи с чудовищными последствиями атак режима Асада и его союзников против гражданского населения, гуманитарных объектов и инфраструктуры в Идлибе и подчеркнул необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня», — напомнили в ведомстве.
В МИД назвали непоследовательными и противоречивыми действия США по Идлибу, которые вызывают «недоумение и обеспокоенность».
«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряжённости в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — подчёркивается в сообщении.
Дипломаты задаются вопросом «Чем американские бомбы „лучше“ российских и почему террористические цели США более „законны“, чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?».
«В этой связи полагаем оправданным рассчитывать, что ооновские гуманитарщики учтут последствия операции США в Идлибе при подготовке своих докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о её последствиях», — заключили в МИД.
31 августа в США заявили, что нанесли удар по позициям террористов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в районе Идлиба.
Как отметили в ЦПВС, американская авиация нанесла удар, не уведомив об этом Россию и Турцию.
В Вашингтоне удар в Идлибе назвали точечным ответом «Аль-Каиде».
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Комментарии2
Политика , Видео , МИД , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , Аль-Каида , Сирия , США
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