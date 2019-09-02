В Совфеде призвали не прощать «хамство» Польши

«Это политическое хамство, ни больше ни меньше. Его прощать нельзя», — заявил Климов в интервью деловой газете «ВЗГЛЯД».

При этом политик отметил, что Москве не следует составлять список тех, кого нельзя приглашать на мемориальные мероприятия, и пригласил всех на празднование Дня Победы, уточнив, что «поступать как хамы мы не будем».