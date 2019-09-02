В Совфеде призвали не прощать «хамство» Польши 

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал не прощать хамства Польши в отношении России. Также сенатор посоветовал Москве не давать симметричный ответ.
«Это политическое хамство, ни больше ни меньше. Его прощать нельзя», — заявил Климов в интервью деловой газете «ВЗГЛЯД».
При этом политик отметил, что Москве не следует составлять список тех, кого нельзя приглашать на мемориальные мероприятия, и пригласил всех на празднование Дня Победы, уточнив, что «поступать как хамы мы не будем».
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил называть Польшу главным виновником начала Второй мировой войны во всех российских учебниках. Такая идея возникла из-за того, что эта страна не пригласила Россию на празднование годовщины Второй мировой, напоминает «Национальная служба новостей».