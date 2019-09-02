Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, так как она для неё и не начиналась, поэтому заявление президента балтийского государства на эту тему неуместно. Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать, — цитирует Шерина РИА Новости.
Как писал News.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для её страны закончилась 25 лет назад, после того как российская армия покинула территорию балтийского государства 31 августа 1994 года.