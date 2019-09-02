Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы отреагировал на слова президента Эстонии о войне 

News.ru 46 минут назад
Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, так как она для неё и не начиналась, поэтому заявление президента балтийского государства на эту тему неуместно. Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась. Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать, — цитирует Шерина РИА Новости.
Как писал News.ru, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для её страны закончилась 25 лет назад, после того как российская армия покинула территорию балтийского государства 31 августа 1994 года.
News.ru: последние новости
Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны Депутат от КПРФ объявила Бортко нерукопожатным Депутат от КПРФ объявила Бортко нерукопожатным Путин и Кадыров поспорили о самой красивой мечети в мире Путин и Кадыров поспорили о самой красивой мечети в мире
Политика , Видео , В мире , Александр Шерин , Керсти Кальюлайд , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны68
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу226
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе3
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение