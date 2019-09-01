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МИД России напомнил о роли СССР во Второй мировой 

Газета.Ru + ещё 1 9 часов назад
В Российском МИДе отреагировали на то, что польская сторона не сочла необходимым приглашать Россию на торжества, приуроченные к годовщине начала Второй мировой войны. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В министерстве отметили, что некоторые страны предпринимают попытки возложить ответственность за войну не только на нацистскую Германию, но и на СССР, что бросает тень на современную Россию.
"…нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию", — говорится в заявлении.
В МИДе также призвали опираться на конкретные документы и факты.
Ранее замглавы польского МИДа Шимон Шинковский объяснил, почему российскую сторону не пригласили на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
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Политика , Европа , МИД
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