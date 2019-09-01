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В Совфеде обвинили Польшу в развязывании Второй мировой войны 

Говорит Москва 14 часов назад
В Совфеде обвинили Польшу в развязывании Второй мировой
Фото: РИА Новости
Ранее российскую сторону не пригласили в Варшаву на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала вооружённого конфликта, потому что РФ не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявления польских властей лицемерием.
«Кончено, виновата и сама Польша, и геополитическая обстановка так складывалась. События 1939-го года и поведение Польши спровоцировали Германию на это нападение. И произошло то, что произошло. Их [польская — прим. ГМ] предательская политика накануне 39-го года привело к тому, что случилось то, что случилось.
Разговор о пересмотре неких подходов — это лицемерие, предательство своих дедов и прадедов министром иностранных дел, которые защищали свою страну вместе с советским солдатом».
По словам дипломата, Польша «делает глупости» из-за влияния на страну Соединённых штатов.
«Когда Польша такие вещи делает, я никогда не соглашусь, что в глубинной памяти польского народа есть такие убеждения. Это навязанная извне трактовка событий. Этот «извне» — идеолог заокеанский, перед которым крайне подобострастно прогибается всё руководство нынешней Польской Республики, поэтому делают такие глупости. Их используют, как это всегда исторически было».
Сегодня в Польше проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На мероприятия были приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов, передаёт слова дипломата принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шимон Шинковский вель Сенк уточнил, что десять лет назад на празднование годовщины приезжал Владимир Путин, а в этом году на мероприятия приглашён президент США. По словам представителя польского МИДа, это связано со «сменой подхода к историческим вопросам».
В связи с подобными заявлениями польских властей, пользователи соцсетей вспомнили Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей, подписанную в 1934 году. Принятие этого документа способствовало временной нормализации отношений между двумя государствами.
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Комментарии13
Политика , Григорий Березкин , Франц Клинцевич , Владимир Путин , ЕС , Совет Федерации , НАТО , Радиостанция "Говорит Москва" , Варшава , Германия , Польша
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