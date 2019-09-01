Путин поздравил лидера Узбекистана с Днём независимости

«В поздравлении глава Российского государства отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также её конструктивную роль в региональных и международных делах», — говорится в сообщении Путина.

Российский лидер также высоко оценил уровень отношений двух стран, основанных на принципах дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства Москвы и Ташкента в интересах стабильности в Центральноазиатском регионе.

Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов назвал отношения двух государств позитивным примером взаимодействия между странами в современном мире.