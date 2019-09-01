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Путин поздравил лидера Узбекистана с Днём независимости 

RT на русском + ещё 13 14 часов назад
Путин поздравил лидера Узбекистана
Фото: ТАСС
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В поздравлении глава Российского государства отметил весьма значительные успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, высокий авторитет, которым страна по праву пользуется на мировой арене, а также её конструктивную роль в региональных и международных делах», — говорится в сообщении Путина.
Российский лидер также высоко оценил уровень отношений двух стран, основанных на принципах дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнёрства Москвы и Ташкента в интересах стабильности в Центральноазиатском регионе.
Ранее посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов назвал отношения двух государств позитивным примером взаимодействия между странами в современном мире.
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Политика , СНГ , Шавкат Мирзиеев , Владимир Путин , Узбекистан
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