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В России назвали ответное условие для диалога с Грузией 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна извиниться за высказывания об агрессии России. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев, передает парламентский телеканал «Дума ТВ».
Грузия назвала условия диалога с Россией
Парламентарий отметил, что позиция Тбилиси по вопросу отношений с Москвой смягчилась, однако Зурабишвили необходимо принести извинения за свои предыдущие заявления в адрес России. Он пояснил, что этот шаг необходим для продолжения диалога с Россией, поскольку общество всегда ориентируется на высказывания главы государства.
Шхагошев призвал грузинского лидера «воспользоваться практическим примером турецкого лидера [Реджепа Тайипа] Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что "Россия — агрессор, Россия — оккупант"».
Депутат подчеркнул, что только после этого шага Москва сможет продвигать российско-грузинский диалог. Россия готова к развитию отношений, «которые никогда и не портила», заключил он.
Ранее 28 августа Зурабишвили заявила, что Тбилиси будет восстанавливать отношения с Москвой только в случае изменения российской позиции. Президент Грузии подчеркнула, что Россия должна признать факт невозможности строить отношения на принуждении.
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Комментарии25
Политика , Видео , Грузия , Москва , Тбилиси
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