В Совфеде отвергли условия для примирения с Грузией

Для возобновления диалога неприемлемо выставление условий, сказал Джабаров. По его мнению, вместо заявлений Грузии стоило бы предложить России конкретные шаги по восстановлению отношений.

"Если страна хочет возобновить отношения со своим соседом, с которым ее связывает дружба, то никаких условий делать не надо. Что имеется в виду? Наш президент сказал, что мы с огромным уважением относимся к грузинскому народу. Именно поэтому мы не вводили никаких санкций после тех безобразных акций по «Рустави 2», которые имели место два месяца назад. Что они еще хотят? Мы ни на каких условиях не будем рассматривать улучшение отношений. Мы свое отношение к грузинскому народу уже высказали — оно позитивное. Если Грузия хочет дружить с Россией, надо не делать какие-то непонятные заявления, а давать конкретные предложения", — сказал сенатор в разговоре с ИА "НСН".

В 2008 были прекращены дипломатические отношения России и Грузии после пятидневной войны. В ходе конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией Москва признала независимость самопровозглашенных республик.

Сейчас между Грузией и Россией сохраняются отношения на уровне секций интересов, действующих при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.