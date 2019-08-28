Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде отвергли условия для примирения с Грузией 

Москва24 1 час назад
Фото: council.gov.ru
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Тбилиси хочет наладить диалог, нужны конкретные шаги, а не заявления с условиями. Так он прокомментировал недавние слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отметила, что страна ожидает четкого сигнала об изменении позиции России по отношению к "такому маленькому соседу", как Грузия.
Для возобновления диалога неприемлемо выставление условий, сказал Джабаров. По его мнению, вместо заявлений Грузии стоило бы предложить России конкретные шаги по восстановлению отношений.
"Если страна хочет возобновить отношения со своим соседом, с которым ее связывает дружба, то никаких условий делать не надо. Что имеется в виду? Наш президент сказал, что мы с огромным уважением относимся к грузинскому народу. Именно поэтому мы не вводили никаких санкций после тех безобразных акций по «Рустави 2», которые имели место два месяца назад. Что они еще хотят? Мы ни на каких условиях не будем рассматривать улучшение отношений. Мы свое отношение к грузинскому народу уже высказали — оно позитивное. Если Грузия хочет дружить с Россией, надо не делать какие-то непонятные заявления, а давать конкретные предложения", — сказал сенатор в разговоре с ИА "НСН".
В 2008 были прекращены дипломатические отношения России и Грузии после пятидневной войны. В ходе конфликта между Грузией, Абхазией и Южной Осетией Москва признала независимость самопровозглашенных республик.
Сейчас между Грузией и Россией сохраняются отношения на уровне секций интересов, действующих при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.
С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям. Министерство транспорта запретило также грузинским авиакомпаниям летать в Россию.
Такое решение было принято после акций протеста, которые проходили в Грузии в июне этого года. Поводом для акций, в свою очередь, стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Негативную реакцию населения Грузии вызвало то, что председатель организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, хотя туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
Москва24: последние новости
Суд освободил Кирилла Вышинского Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у "той же самой" продавщицы Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в горной отрасли
Комментарии2
Политика , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Владимир Джабаров , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Минтранс РФ , Национальная Служба Новостей , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла102
Лукашенко отказал Польше ради Путина20
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев131
С SSJ 100 произошло новое серьезное ЧП112
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки257
Видео
03:50
Пострадавшая в турецком отеле девочка умерла
Происшествия
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
00:32
Названо число желающих присоединения к РФ донбассцев
В мире Украина
02:08
Погоня голого преступника за полицией попала на видео
Криминал В мире
01:23
«Маленький сосед»: глава Грузии поставила условия России
В мире Статьи
00:19
Москвич спас выбежавшего на шоссе котенка
Новости Москвы
00:59
Песков объяснил совпадение при покупке Путиным мороженого
Политика
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение