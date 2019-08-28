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Песков: дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По прокуратуры Берлина, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться". Обвиняемый арестован. Посольство РФ в ФРГ находится в контакте с германскими правоохранительными органами по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, выясняются подробности происшествия.
"Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам. Я не знаю, лучше Вам поинтересоваться в министерстве иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они граждане России. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией, я бы так сказал", — сказал Песков.
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Комментарии1
Политика , Дмитрий Песков , МИД , МВД , Грузия
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