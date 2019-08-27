Путин остался без отпуска

Президент России Владимир Путин в этом году совмещал отдых с рабочими мероприятиями. Об этом Life.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как такового отпуска у президента не было», — пояснил он.

В то же время представитель Кремля не исключил, что Путину еще удастся выделить пару дней для отдыха.

Ранее в августе президент России посетил Крым. Там он сел за руль мотоцикла «Урал» и вместе с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым приехал на гору Гасфорта, где посетил байк-шоу, организованное мотоклубом «Ночные волки» . Путин также посмотрел спектакль «Грифон».