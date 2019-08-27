Жириновский заявил об актуальности проблемы мигрантов

"Иногда их кидают. Они поработали месяц, а им не платят зарплату… Мне руководство Таджикистана жаловались, что, мол, многим уже закрыли въезд в Россию. Они совершили проступки, и не могут никуда поехать.

Центральная власть наша боится полностью перекрыть приезд рабочих мигрантов из Средней Азии. Если их там всех оставить, вернуть, там будет революция, и там появится (запрещенный в РФ) "Талибан" , (запрещенный в РФ) ИГИЛ , и всё это подойдет к нашему Уралу, Сибири, это будет всё полыхать.

Люди безработные, в основном молодые, в основном мужчины, и образования особенно нет, оружие там достать легко. То есть вот это опасность.

Дешевая рабочая сила. Рабы, как крепостные. Я не говорю, что я за это. Я объясняю, что это плохо, но объясняю почему так делается. Одни наживаются, а другие боятся. Вот Киргизия, она может сейчас загореться, а рядом Таджикистан.

Все это заполыхает, и недобитые боевики из Сирии и Афганистана туда войдут. Ваших ребят призовут в армию. Скажете, а чего опять гробы идут из Средней Азии.

То Афганистан, то Узбекистан. Я приеду опять к вам через пять лет. Скажете, чего у нас 10 парней опять убиты. Война ведь еще хуже", — пояснил Жириновский.